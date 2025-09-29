- 概要
FLG-PU: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.
FLG-PUの今日の為替レートは、-0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり39.5800の安値と40.1100の高値で取引されました。
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FLG-PU株の現在の価格は？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株価は本日39.6900です。-0.48%内で取引され、前日の終値は39.8800、取引量は16に達しました。FLG-PUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株は配当を出しますか？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の現在の価格は39.6900です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.21%やUSDにも注目します。FLG-PUの動きはライブチャートで確認できます。
FLG-PU株を買う方法は？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株は現在39.6900で購入可能です。注文は通常39.6900または39.6930付近で行われ、16や-0.92%が市場の動きを示します。FLG-PUの最新情報はライブチャートで確認できます。
FLG-PU株に投資する方法は？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.への投資では、年間の値幅33.0000 - 41.2500と現在の39.6900を考慮します。注文は多くの場合39.6900や39.6930で行われる前に、1.51%や6.41%と比較されます。FLG-PUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株の最高値は？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の過去1年の最高値は41.2500でした。33.0000 - 41.2500内で株価は大きく変動し、39.8800と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FLAGSTAR FINANCIAL, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株の最低値は？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.(FLG-PU)の年間最安値は33.0000でした。現在の39.6900や33.0000 - 41.2500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLG-PUの動きはライブチャートで確認できます。
FLG-PUの株式分割はいつ行われましたか？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、39.8800、2.21%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 39.8800
- 始値
- 40.0600
- 買値
- 39.6900
- 買値
- 39.6930
- 安値
- 39.5800
- 高値
- 40.1100
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- -0.48%
- 1ヶ月の変化
- 1.51%
- 6ヶ月の変化
- 6.41%
- 1年の変化
- 2.21%
