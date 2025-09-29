报价部分
货币 / FLG-PU
FLG-PU: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

39.6900 USD 0.1900 (0.48%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FLG-PU汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点39.5800和高点40.1100进行交易。

关注FLAGSTAR FINANCIAL, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FLG-PU股票今天的价格是多少？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.股票今天的定价为39.6900。它在-0.48%范围内交易，昨天的收盘价为39.8800，交易量达到16。FLG-PU的实时价格图表显示了这些更新。

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.股票是否支付股息？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.目前的价值为39.6900。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.21%和USD。实时查看图表以跟踪FLG-PU走势。

如何购买FLG-PU股票？

您可以以39.6900的当前价格购买FLAGSTAR FINANCIAL, INC.股票。订单通常设置在39.6900或39.6930附近，而16和-0.92%显示市场活动。立即关注FLG-PU的实时图表更新。

如何投资FLG-PU股票？

投资FLAGSTAR FINANCIAL, INC.需要考虑年度范围33.0000 - 41.2500和当前价格39.6900。许多人在以39.6900或39.6930下订单之前，会比较1.51%和。实时查看FLG-PU价格图表，了解每日变化。

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FLAGSTAR FINANCIAL, INC.的最高价格是41.2500。在33.0000 - 41.2500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FLAGSTAR FINANCIAL, INC.的绩效。

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.股票的最低价格是多少？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.（FLG-PU）的最低价格为33.0000。将其与当前的39.6900和33.0000 - 41.2500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLG-PU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLG-PU股票是什么时候拆分的？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.8800和2.21%中可见。

日范围
39.5800 40.1100
年范围
33.0000 41.2500
前一天收盘价
39.8800
开盘价
40.0600
卖价
39.6900
买价
39.6930
最低价
39.5800
最高价
40.1100
交易量
16
日变化
-0.48%
月变化
1.51%
6个月变化
6.41%
年变化
2.21%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值