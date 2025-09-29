- Panorámica
FLG-PU: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.
El tipo de cambio de FLG-PU de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.5800, mientras que el máximo ha alcanzado 40.1100.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FLG-PU hoy?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) se evalúa hoy en 39.6900. El instrumento se negocia dentro de -0.48%; el cierre de ayer ha sido 39.8800 y el volumen comercial ha alcanzado 16. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FLG-PU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. se evalúa actualmente en 39.6900. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.21% y USD. Monitoree los movimientos de FLG-PU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FLG-PU?
Puede comprar acciones de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) al precio actual de 39.6900. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 39.6900 o 39.6930, mientras que 16 y -0.92% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FLG-PU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FLG-PU?
Invertir en FLAGSTAR FINANCIAL, INC. implica tener en cuenta el rango anual 33.0000 - 41.2500 y el precio actual 39.6900. Muchos comparan 1.51% y 6.41% antes de colocar órdenes en 39.6900 o 39.6930. Estudie los cambios diarios de precios de FLG-PU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
El precio más alto de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) en el último año ha sido 41.2500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.0000 - 41.2500, una comparación con 39.8800 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
El precio más bajo de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) para el año ha sido 33.0000. La comparación con los actuales 39.6900 y 33.0000 - 41.2500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FLG-PU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FLG-PU?
En el pasado, FLAGSTAR FINANCIAL, INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 39.8800 y 2.21% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 39.8800
- Open
- 40.0600
- Bid
- 39.6900
- Ask
- 39.6930
- Low
- 39.5800
- High
- 40.1100
- Volumen
- 16
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- 1.51%
- Cambio a 6 meses
- 6.41%
- Cambio anual
- 2.21%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.