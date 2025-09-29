- Обзор рынка
FLG-PU: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.
Курс FLG-PU за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.5800, а максимальная — 40.1100.
Следите за динамикой FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLG-PU сегодня?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) сегодня оценивается на уровне 39.6900. Инструмент торгуется в пределах -0.48%, вчерашнее закрытие составило 39.8800, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLG-PU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. в настоящее время оценивается в 39.6900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.21% и USD. Отслеживайте движения FLG-PU на графике в реальном времени.
Как купить акции FLG-PU?
Вы можете купить акции FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) по текущей цене 39.6900. Ордера обычно размещаются около 39.6900 или 39.6930, тогда как 14 и -0.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLG-PU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLG-PU?
Инвестирование в FLAGSTAR FINANCIAL, INC. предполагает учет годового диапазона 33.0000 - 41.2500 и текущей цены 39.6900. Многие сравнивают 1.51% и 6.41% перед размещением ордеров на 39.6900 или 39.6930. Изучайте ежедневные изменения цены FLG-PU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
Самая высокая цена FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) за последний год составила 41.2500. Акции заметно колебались в пределах 33.0000 - 41.2500, сравнение с 39.8800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FLAGSTAR FINANCIAL, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
Самая низкая цена FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) за год составила 33.0000. Сравнение с текущими 39.6900 и 33.0000 - 41.2500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLG-PU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLG-PU?
В прошлом FLAGSTAR FINANCIAL, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.8800 и 2.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.8800
- Open
- 40.0600
- Bid
- 39.6900
- Ask
- 39.6930
- Low
- 39.5800
- High
- 40.1100
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- 6.41%
- Годовое изменение
- 2.21%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%