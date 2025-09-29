КотировкиРазделы
Валюты / FLG-PU
Назад в Рынок акций США

FLG-PU: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

39.6900 USD 0.1900 (0.48%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLG-PU за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.5800, а максимальная — 40.1100.

Следите за динамикой FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLG-PU сегодня?

FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) сегодня оценивается на уровне 39.6900. Инструмент торгуется в пределах -0.48%, вчерашнее закрытие составило 39.8800, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLG-PU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

FLAGSTAR FINANCIAL, INC. в настоящее время оценивается в 39.6900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.21% и USD. Отслеживайте движения FLG-PU на графике в реальном времени.

Как купить акции FLG-PU?

Вы можете купить акции FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) по текущей цене 39.6900. Ордера обычно размещаются около 39.6900 или 39.6930, тогда как 14 и -0.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLG-PU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLG-PU?

Инвестирование в FLAGSTAR FINANCIAL, INC. предполагает учет годового диапазона 33.0000 - 41.2500 и текущей цены 39.6900. Многие сравнивают 1.51% и 6.41% перед размещением ордеров на 39.6900 или 39.6930. Изучайте ежедневные изменения цены FLG-PU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

Самая высокая цена FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) за последний год составила 41.2500. Акции заметно колебались в пределах 33.0000 - 41.2500, сравнение с 39.8800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FLAGSTAR FINANCIAL, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

Самая низкая цена FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) за год составила 33.0000. Сравнение с текущими 39.6900 и 33.0000 - 41.2500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLG-PU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLG-PU?

В прошлом FLAGSTAR FINANCIAL, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.8800 и 2.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.5800 40.1100
Годовой диапазон
33.0000 41.2500
Предыдущее закрытие
39.8800
Open
40.0600
Bid
39.6900
Ask
39.6930
Low
39.5800
High
40.1100
Объем
14
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
1.51%
6-месячное изменение
6.41%
Годовое изменение
2.21%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.