Moedas / FIHL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FIHL: Fidelis Insurance Holdings Limited
17.48 USD 0.39 (2.28%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FIHL para hoje mudou para 2.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.02 e o mais alto foi 17.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelis Insurance Holdings Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIHL Notícias
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Fidelis Insurance (FIHL) Stock
- Earnings call transcript: Fidelis Insurance Q2 2025 sees mixed results
- Jefferies raises Fidelis Insurance stock price target to $18 on buyback potential
- Fidelis Insurance: Revenue, Costs Grow in Q2
- Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Fidelis Insurance Holdings Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FIHL)
- New Strong Sell Stocks for August 14th
- Fidelis Insurance stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Here's What Key Metrics Tell Us About Fidelis Insurance (FIHL) Q2 Earnings
- Fidelis Insurance Holdings (FIHL) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Fidelis Insurance Q2 earnings miss estimates as Russia-Ukraine aviation litigation impacts results
- Wall Street's Insights Into Key Metrics Ahead of Fidelis Insurance (FIHL) Q2 Earnings
- Assured Guaranty (AGO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Analysts Estimate Fidelis Insurance Holdings (FIHL) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fidelis Insurance: The Forgotten Gem (NYSE:FIHL)
- Fidelis Insurance stock price target raised to $21 by KBW on strong fundamentals
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Fidelis Insurance reports setback in aviation litigation
- Fidelis Insurance Group prices $400 million in subordinated notes
- Fidelis Insurance Group Sponsors New Herbie Re Ltd. Catastrophe Bond
- Fidelis Insurance Stock: Attractive Valuation As One-Time Pressures Pass (NYSE:FIHL)
- Leon Cooperman on what would turn him more optimistic: ‘I am looking for news to get worse.’
- Goldman Sachs raises Fidelis Insurance price target to $15.50
Faixa diária
17.02 17.49
Faixa anual
14.17 21.32
- Fechamento anterior
- 17.09
- Open
- 17.02
- Bid
- 17.48
- Ask
- 17.78
- Low
- 17.02
- High
- 17.49
- Volume
- 176
- Mudança diária
- 2.28%
- Mudança mensal
- 0.69%
- Mudança de 6 meses
- 7.57%
- Mudança anual
- -3.80%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh