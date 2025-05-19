通貨 / FIHL
FIHL: Fidelis Insurance Holdings Limited
17.77 USD 0.68 (3.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FIHLの今日の為替レートは、3.98%変化しました。日中、通貨は1あたり17.02の安値と17.82の高値で取引されました。
Fidelis Insurance Holdings Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
17.02 17.82
1年のレンジ
14.17 21.32
- 以前の終値
- 17.09
- 始値
- 17.02
- 買値
- 17.77
- 買値
- 18.07
- 安値
- 17.02
- 高値
- 17.82
- 出来高
- 860
- 1日の変化
- 3.98%
- 1ヶ月の変化
- 2.36%
- 6ヶ月の変化
- 9.35%
- 1年の変化
- -2.20%
