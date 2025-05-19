Devises / FIHL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FIHL: Fidelis Insurance Holdings Limited
17.62 USD 0.15 (0.84%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FIHL a changé de -0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.60 et à un maximum de 17.87.
Suivez la dynamique Fidelis Insurance Holdings Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIHL Nouvelles
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Fidelis Insurance (FIHL) Stock
- Earnings call transcript: Fidelis Insurance Q2 2025 sees mixed results
- Jefferies raises Fidelis Insurance stock price target to $18 on buyback potential
- Fidelis Insurance: Revenue, Costs Grow in Q2
- Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Fidelis Insurance Holdings Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FIHL)
- New Strong Sell Stocks for August 14th
- Fidelis Insurance stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Here's What Key Metrics Tell Us About Fidelis Insurance (FIHL) Q2 Earnings
- Fidelis Insurance Holdings (FIHL) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Fidelis Insurance Q2 earnings miss estimates as Russia-Ukraine aviation litigation impacts results
- Wall Street's Insights Into Key Metrics Ahead of Fidelis Insurance (FIHL) Q2 Earnings
- Assured Guaranty (AGO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Analysts Estimate Fidelis Insurance Holdings (FIHL) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fidelis Insurance: The Forgotten Gem (NYSE:FIHL)
- Fidelis Insurance stock price target raised to $21 by KBW on strong fundamentals
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Fidelis Insurance reports setback in aviation litigation
- Fidelis Insurance Group prices $400 million in subordinated notes
- Fidelis Insurance Group Sponsors New Herbie Re Ltd. Catastrophe Bond
- Fidelis Insurance Stock: Attractive Valuation As One-Time Pressures Pass (NYSE:FIHL)
- Leon Cooperman on what would turn him more optimistic: ‘I am looking for news to get worse.’
- Goldman Sachs raises Fidelis Insurance price target to $15.50
Range quotidien
17.60 17.87
Range Annuel
14.17 21.32
- Clôture Précédente
- 17.77
- Ouverture
- 17.78
- Bid
- 17.62
- Ask
- 17.92
- Plus Bas
- 17.60
- Plus Haut
- 17.87
- Volume
- 868
- Changement quotidien
- -0.84%
- Changement Mensuel
- 1.50%
- Changement à 6 Mois
- 8.43%
- Changement Annuel
- -3.03%
20 septembre, samedi