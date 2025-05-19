货币 / FIHL
FIHL: Fidelis Insurance Holdings Limited
17.24 USD 0.02 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FIHL汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点17.23和高点17.48进行交易。
关注Fidelis Insurance Holdings Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
17.23 17.48
年范围
14.17 21.32
- 前一天收盘价
- 17.26
- 开盘价
- 17.29
- 卖价
- 17.24
- 买价
- 17.54
- 最低价
- 17.23
- 最高价
- 17.48
- 交易量
- 472
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- -0.69%
- 6个月变化
- 6.09%
- 年变化
- -5.12%
