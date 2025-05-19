Valute / FIHL
FIHL: Fidelis Insurance Holdings Limited
17.62 USD 0.15 (0.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FIHL ha avuto una variazione del -0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.60 e ad un massimo di 17.87.
Segui le dinamiche di Fidelis Insurance Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.60 17.87
Intervallo Annuale
14.17 21.32
- Chiusura Precedente
- 17.77
- Apertura
- 17.78
- Bid
- 17.62
- Ask
- 17.92
- Minimo
- 17.60
- Massimo
- 17.87
- Volume
- 868
- Variazione giornaliera
- -0.84%
- Variazione Mensile
- 1.50%
- Variazione Semestrale
- 8.43%
- Variazione Annuale
- -3.03%
20 settembre, sabato