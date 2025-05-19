Валюты / FIHL
FIHL: Fidelis Insurance Holdings Limited
17.26 USD 0.27 (1.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FIHL за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.16, а максимальная — 17.38.
Следите за динамикой Fidelis Insurance Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FIHL
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Fidelis Insurance (FIHL) Stock
- Earnings call transcript: Fidelis Insurance Q2 2025 sees mixed results
- Jefferies raises Fidelis Insurance stock price target to $18 on buyback potential
- Fidelis Insurance: Revenue, Costs Grow in Q2
- Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Fidelis Insurance Holdings Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FIHL)
- New Strong Sell Stocks for August 14th
- Fidelis Insurance stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Here's What Key Metrics Tell Us About Fidelis Insurance (FIHL) Q2 Earnings
- Fidelis Insurance Holdings (FIHL) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Fidelis Insurance Q2 earnings miss estimates as Russia-Ukraine aviation litigation impacts results
- Wall Street's Insights Into Key Metrics Ahead of Fidelis Insurance (FIHL) Q2 Earnings
- Assured Guaranty (AGO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Analysts Estimate Fidelis Insurance Holdings (FIHL) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fidelis Insurance: The Forgotten Gem (NYSE:FIHL)
- Fidelis Insurance stock price target raised to $21 by KBW on strong fundamentals
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Fidelis Insurance reports setback in aviation litigation
- Fidelis Insurance Group prices $400 million in subordinated notes
- Fidelis Insurance Group Sponsors New Herbie Re Ltd. Catastrophe Bond
- Fidelis Insurance Stock: Attractive Valuation As One-Time Pressures Pass (NYSE:FIHL)
- Leon Cooperman on what would turn him more optimistic: ‘I am looking for news to get worse.’
- Goldman Sachs raises Fidelis Insurance price target to $15.50
Дневной диапазон
17.16 17.38
Годовой диапазон
14.17 21.32
- Предыдущее закрытие
- 17.53
- Open
- 17.29
- Bid
- 17.26
- Ask
- 17.56
- Low
- 17.16
- High
- 17.38
- Объем
- 753
- Дневное изменение
- -1.54%
- Месячное изменение
- -0.58%
- 6-месячное изменение
- 6.22%
- Годовое изменение
- -5.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.