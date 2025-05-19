Währungen / FIHL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FIHL: Fidelis Insurance Holdings Limited
17.77 USD 0.68 (3.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FIHL hat sich für heute um 3.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.02 bis zu einem Hoch von 17.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelis Insurance Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIHL News
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Fidelis Insurance (FIHL) Stock
- Earnings call transcript: Fidelis Insurance Q2 2025 sees mixed results
- Jefferies raises Fidelis Insurance stock price target to $18 on buyback potential
- Fidelis Insurance: Revenue, Costs Grow in Q2
- Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Fidelis Insurance Holdings Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FIHL)
- New Strong Sell Stocks for August 14th
- Fidelis Insurance stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Here's What Key Metrics Tell Us About Fidelis Insurance (FIHL) Q2 Earnings
- Fidelis Insurance Holdings (FIHL) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Fidelis Insurance Q2 earnings miss estimates as Russia-Ukraine aviation litigation impacts results
- Wall Street's Insights Into Key Metrics Ahead of Fidelis Insurance (FIHL) Q2 Earnings
- Assured Guaranty (AGO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Analysts Estimate Fidelis Insurance Holdings (FIHL) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fidelis Insurance: The Forgotten Gem (NYSE:FIHL)
- Fidelis Insurance stock price target raised to $21 by KBW on strong fundamentals
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Fidelis Insurance reports setback in aviation litigation
- Fidelis Insurance Group prices $400 million in subordinated notes
- Fidelis Insurance Group Sponsors New Herbie Re Ltd. Catastrophe Bond
- Fidelis Insurance Stock: Attractive Valuation As One-Time Pressures Pass (NYSE:FIHL)
- Leon Cooperman on what would turn him more optimistic: ‘I am looking for news to get worse.’
- Goldman Sachs raises Fidelis Insurance price target to $15.50
Tagesspanne
17.02 17.82
Jahresspanne
14.17 21.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.09
- Eröffnung
- 17.02
- Bid
- 17.77
- Ask
- 18.07
- Tief
- 17.02
- Hoch
- 17.82
- Volumen
- 860
- Tagesänderung
- 3.98%
- Monatsänderung
- 2.36%
- 6-Monatsänderung
- 9.35%
- Jahresänderung
- -2.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K