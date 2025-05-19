KurseKategorien
Währungen / FIHL
Zurück zum Aktien

FIHL: Fidelis Insurance Holdings Limited

17.77 USD 0.68 (3.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FIHL hat sich für heute um 3.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.02 bis zu einem Hoch von 17.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fidelis Insurance Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FIHL News

Tagesspanne
17.02 17.82
Jahresspanne
14.17 21.32
Vorheriger Schlusskurs
17.09
Eröffnung
17.02
Bid
17.77
Ask
18.07
Tief
17.02
Hoch
17.82
Volumen
860
Tagesänderung
3.98%
Monatsänderung
2.36%
6-Monatsänderung
9.35%
Jahresänderung
-2.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K