통화 / FIHL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FIHL: Fidelis Insurance Holdings Limited
17.62 USD 0.15 (0.84%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FIHL 환율이 오늘 -0.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.60이고 고가는 17.87이었습니다.
Fidelis Insurance Holdings Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIHL News
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Fidelis Insurance (FIHL) Stock
- Earnings call transcript: Fidelis Insurance Q2 2025 sees mixed results
- Jefferies raises Fidelis Insurance stock price target to $18 on buyback potential
- Fidelis Insurance: Revenue, Costs Grow in Q2
- Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Fidelis Insurance Holdings Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FIHL)
- New Strong Sell Stocks for August 14th
- Fidelis Insurance stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Here's What Key Metrics Tell Us About Fidelis Insurance (FIHL) Q2 Earnings
- Fidelis Insurance Holdings (FIHL) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Fidelis Insurance Q2 earnings miss estimates as Russia-Ukraine aviation litigation impacts results
- Wall Street's Insights Into Key Metrics Ahead of Fidelis Insurance (FIHL) Q2 Earnings
- Assured Guaranty (AGO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Analysts Estimate Fidelis Insurance Holdings (FIHL) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fidelis Insurance: The Forgotten Gem (NYSE:FIHL)
- Fidelis Insurance stock price target raised to $21 by KBW on strong fundamentals
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Fidelis Insurance reports setback in aviation litigation
- Fidelis Insurance Group prices $400 million in subordinated notes
- Fidelis Insurance Group Sponsors New Herbie Re Ltd. Catastrophe Bond
- Fidelis Insurance Stock: Attractive Valuation As One-Time Pressures Pass (NYSE:FIHL)
- Leon Cooperman on what would turn him more optimistic: ‘I am looking for news to get worse.’
- Goldman Sachs raises Fidelis Insurance price target to $15.50
일일 변동 비율
17.60 17.87
년간 변동
14.17 21.32
- 이전 종가
- 17.77
- 시가
- 17.78
- Bid
- 17.62
- Ask
- 17.92
- 저가
- 17.60
- 고가
- 17.87
- 볼륨
- 868
- 일일 변동
- -0.84%
- 월 변동
- 1.50%
- 6개월 변동
- 8.43%
- 년간 변동율
- -3.03%
20 9월, 토요일