FGMCU: FG Merger II Corp.
A taxa do FGMCU para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.25 e o mais alto foi 10.50.
Veja a dinâmica do par de moedas FG Merger II Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FGMCU hoje?
Hoje FG Merger II Corp. (FGMCU) está avaliado em 10.30. O instrumento é negociado dentro de 0.68%, o fechamento de ontem foi 10.23, e o volume de negociação atingiu 40. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FGMCU em tempo real.
As ações de FG Merger II Corp. pagam dividendos?
Atualmente FG Merger II Corp. está avaliado em 10.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.15% e USD. Monitore os movimentos de FGMCU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FGMCU?
Você pode comprar ações de FG Merger II Corp. (FGMCU) pelo preço atual 10.30. Ordens geralmente são executadas perto de 10.30 ou 10.60, enquanto 40 e 0.49% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FGMCU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FGMCU?
Investir em FG Merger II Corp. envolve considerar a faixa anual 9.71 - 11.24 e o preço atual 10.30. Muitos comparam 1.08% e 5.42% antes de enviar ordens em 10.30 ou 10.60. Estude as mudanças diárias de preço de FGMCU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FG Merger II Corp.?
O maior preço de FG Merger II Corp. (FGMCU) no último ano foi 11.24. As ações oscilaram bastante dentro de 9.71 - 11.24, e a comparação com 10.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FG Merger II Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FG Merger II Corp.?
O menor preço de FG Merger II Corp. (FGMCU) no ano foi 9.71. A comparação com o preço atual 10.30 e 9.71 - 11.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FGMCU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FGMCU?
No passado FG Merger II Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.23 e 4.15% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.23
- Open
- 10.25
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Low
- 10.25
- High
- 10.50
- Volume
- 40
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- 1.08%
- Mudança de 6 meses
- 5.42%
- Mudança anual
- 4.15%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4