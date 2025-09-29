FGMCU: FG Merger II Corp.
今日FGMCU汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点10.25和高点10.50进行交易。
关注FG Merger II Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FGMCU股票今天的价格是多少？
FG Merger II Corp.股票今天的定价为10.30。它在0.68%范围内交易，昨天的收盘价为10.23，交易量达到40。FGMCU的实时价格图表显示了这些更新。
FG Merger II Corp.股票是否支付股息？
FG Merger II Corp.目前的价值为10.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.15%和USD。实时查看图表以跟踪FGMCU走势。
如何购买FGMCU股票？
您可以以10.30的当前价格购买FG Merger II Corp.股票。订单通常设置在10.30或10.60附近，而40和0.49%显示市场活动。立即关注FGMCU的实时图表更新。
如何投资FGMCU股票？
投资FG Merger II Corp.需要考虑年度范围9.71 - 11.24和当前价格10.30。许多人在以10.30或10.60下订单之前，会比较1.08%和。实时查看FGMCU价格图表，了解每日变化。
FG Merger II Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FG Merger II Corp.的最高价格是11.24。在9.71 - 11.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FG Merger II Corp.的绩效。
FG Merger II Corp.股票的最低价格是多少？
FG Merger II Corp.（FGMCU）的最低价格为9.71。将其与当前的10.30和9.71 - 11.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGMCU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FGMCU股票是什么时候拆分的？
FG Merger II Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.23和4.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.23
- 开盘价
- 10.25
- 卖价
- 10.30
- 买价
- 10.60
- 最低价
- 10.25
- 最高价
- 10.50
- 交易量
- 40
- 日变化
- 0.68%
- 月变化
- 1.08%
- 6个月变化
- 5.42%
- 年变化
- 4.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值