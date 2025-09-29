报价部分
货币 / FGMCU
FGMCU: FG Merger II Corp.

10.30 USD 0.07 (0.68%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FGMCU汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点10.25和高点10.50进行交易。

关注FG Merger II Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FGMCU股票今天的价格是多少？

FG Merger II Corp.股票今天的定价为10.30。它在0.68%范围内交易，昨天的收盘价为10.23，交易量达到40。FGMCU的实时价格图表显示了这些更新。

FG Merger II Corp.股票是否支付股息？

FG Merger II Corp.目前的价值为10.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.15%和USD。实时查看图表以跟踪FGMCU走势。

如何购买FGMCU股票？

您可以以10.30的当前价格购买FG Merger II Corp.股票。订单通常设置在10.30或10.60附近，而40和0.49%显示市场活动。立即关注FGMCU的实时图表更新。

如何投资FGMCU股票？

投资FG Merger II Corp.需要考虑年度范围9.71 - 11.24和当前价格10.30。许多人在以10.30或10.60下订单之前，会比较1.08%和。实时查看FGMCU价格图表，了解每日变化。

FG Merger II Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FG Merger II Corp.的最高价格是11.24。在9.71 - 11.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FG Merger II Corp.的绩效。

FG Merger II Corp.股票的最低价格是多少？

FG Merger II Corp.（FGMCU）的最低价格为9.71。将其与当前的10.30和9.71 - 11.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGMCU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FGMCU股票是什么时候拆分的？

FG Merger II Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.23和4.15%中可见。

日范围
10.25 10.50
年范围
9.71 11.24
前一天收盘价
10.23
开盘价
10.25
卖价
10.30
买价
10.60
最低价
10.25
最高价
10.50
交易量
40
日变化
0.68%
月变化
1.08%
6个月变化
5.42%
年变化
4.15%
