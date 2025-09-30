- Panoramica
FGMCU: FG Merger II Corp.
Il tasso di cambio FGMCU ha avuto una variazione del 0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.25 e ad un massimo di 10.50.
Segui le dinamiche di FG Merger II Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FGMCU oggi?
Oggi le azioni FG Merger II Corp. sono prezzate a 10.30. Viene scambiato all'interno di 0.68%, la chiusura di ieri è stata 10.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 40. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FGMCU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FG Merger II Corp. pagano dividendi?
FG Merger II Corp. è attualmente valutato a 10.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FGMCU.
Come acquistare azioni FGMCU?
Puoi acquistare azioni FG Merger II Corp. al prezzo attuale di 10.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.30 o 10.60, mentre 40 e 0.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FGMCU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FGMCU?
Investire in FG Merger II Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.71 - 11.24 e il prezzo attuale 10.30. Molti confrontano 1.08% e 5.42% prima di effettuare ordini su 10.30 o 10.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FGMCU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FG Merger II Corp.?
Il prezzo massimo di FG Merger II Corp. nell'ultimo anno è stato 11.24. All'interno di 9.71 - 11.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FG Merger II Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FG Merger II Corp.?
Il prezzo più basso di FG Merger II Corp. (FGMCU) nel corso dell'anno è stato 9.71. Confrontandolo con gli attuali 10.30 e 9.71 - 11.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FGMCU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FGMCU?
FG Merger II Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.23 e 4.15%.
- Chiusura Precedente
- 10.23
- Apertura
- 10.25
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Minimo
- 10.25
- Massimo
- 10.50
- Volume
- 40
- Variazione giornaliera
- 0.68%
- Variazione Mensile
- 1.08%
- Variazione Semestrale
- 5.42%
- Variazione Annuale
- 4.15%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4