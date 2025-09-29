КотировкиРазделы
FGMCU: FG Merger II Corp.

10.30 USD 0.07 (0.68%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FGMCU за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.25, а максимальная — 10.50.

Следите за динамикой FG Merger II Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FGMCU сегодня?

FG Merger II Corp. (FGMCU) сегодня оценивается на уровне 10.30. Инструмент торгуется в пределах 0.68%, вчерашнее закрытие составило 10.23, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGMCU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FG Merger II Corp.?

FG Merger II Corp. в настоящее время оценивается в 10.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.15% и USD. Отслеживайте движения FGMCU на графике в реальном времени.

Как купить акции FGMCU?

Вы можете купить акции FG Merger II Corp. (FGMCU) по текущей цене 10.30. Ордера обычно размещаются около 10.30 или 10.60, тогда как 40 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGMCU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FGMCU?

Инвестирование в FG Merger II Corp. предполагает учет годового диапазона 9.71 - 11.24 и текущей цены 10.30. Многие сравнивают 1.08% и 5.42% перед размещением ордеров на 10.30 или 10.60. Изучайте ежедневные изменения цены FGMCU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FG Merger II Corp.?

Самая высокая цена FG Merger II Corp. (FGMCU) за последний год составила 11.24. Акции заметно колебались в пределах 9.71 - 11.24, сравнение с 10.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FG Merger II Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FG Merger II Corp.?

Самая низкая цена FG Merger II Corp. (FGMCU) за год составила 9.71. Сравнение с текущими 10.30 и 9.71 - 11.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGMCU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FGMCU?

В прошлом FG Merger II Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.23 и 4.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.25 10.50
Годовой диапазон
9.71 11.24
Предыдущее закрытие
10.23
Open
10.25
Bid
10.30
Ask
10.60
Low
10.25
High
10.50
Объем
40
Дневное изменение
0.68%
Месячное изменение
1.08%
6-месячное изменение
5.42%
Годовое изменение
4.15%
