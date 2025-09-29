- Обзор рынка
FGMCU: FG Merger II Corp.
Курс FGMCU за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.25, а максимальная — 10.50.
Следите за динамикой FG Merger II Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FGMCU сегодня?
FG Merger II Corp. (FGMCU) сегодня оценивается на уровне 10.30. Инструмент торгуется в пределах 0.68%, вчерашнее закрытие составило 10.23, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGMCU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FG Merger II Corp.?
FG Merger II Corp. в настоящее время оценивается в 10.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.15% и USD. Отслеживайте движения FGMCU на графике в реальном времени.
Как купить акции FGMCU?
Вы можете купить акции FG Merger II Corp. (FGMCU) по текущей цене 10.30. Ордера обычно размещаются около 10.30 или 10.60, тогда как 40 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGMCU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FGMCU?
Инвестирование в FG Merger II Corp. предполагает учет годового диапазона 9.71 - 11.24 и текущей цены 10.30. Многие сравнивают 1.08% и 5.42% перед размещением ордеров на 10.30 или 10.60. Изучайте ежедневные изменения цены FGMCU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FG Merger II Corp.?
Самая высокая цена FG Merger II Corp. (FGMCU) за последний год составила 11.24. Акции заметно колебались в пределах 9.71 - 11.24, сравнение с 10.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FG Merger II Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FG Merger II Corp.?
Самая низкая цена FG Merger II Corp. (FGMCU) за год составила 9.71. Сравнение с текущими 10.30 и 9.71 - 11.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGMCU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FGMCU?
В прошлом FG Merger II Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.23 и 4.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.23
- Open
- 10.25
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Low
- 10.25
- High
- 10.50
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 1.08%
- 6-месячное изменение
- 5.42%
- Годовое изменение
- 4.15%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%