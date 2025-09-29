- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FGMCU: FG Merger II Corp.
FGMCUの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり10.25の安値と10.50の高値で取引されました。
FG Merger II Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FGMCU株の現在の価格は？
FG Merger II Corp.の株価は本日10.30です。0.68%内で取引され、前日の終値は10.23、取引量は40に達しました。FGMCUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FG Merger II Corp.の株は配当を出しますか？
FG Merger II Corp.の現在の価格は10.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.15%やUSDにも注目します。FGMCUの動きはライブチャートで確認できます。
FGMCU株を買う方法は？
FG Merger II Corp.の株は現在10.30で購入可能です。注文は通常10.30または10.60付近で行われ、40や0.49%が市場の動きを示します。FGMCUの最新情報はライブチャートで確認できます。
FGMCU株に投資する方法は？
FG Merger II Corp.への投資では、年間の値幅9.71 - 11.24と現在の10.30を考慮します。注文は多くの場合10.30や10.60で行われる前に、1.08%や5.42%と比較されます。FGMCUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FG Merger II Corp.の株の最高値は？
FG Merger II Corp.の過去1年の最高値は11.24でした。9.71 - 11.24内で株価は大きく変動し、10.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FG Merger II Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FG Merger II Corp.の株の最低値は？
FG Merger II Corp.(FGMCU)の年間最安値は9.71でした。現在の10.30や9.71 - 11.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FGMCUの動きはライブチャートで確認できます。
FGMCUの株式分割はいつ行われましたか？
FG Merger II Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.23、4.15%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.23
- 始値
- 10.25
- 買値
- 10.30
- 買値
- 10.60
- 安値
- 10.25
- 高値
- 10.50
- 出来高
- 40
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- 1.08%
- 6ヶ月の変化
- 5.42%
- 1年の変化
- 4.15%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前