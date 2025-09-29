クォートセクション
通貨 / FGMCU
FGMCU: FG Merger II Corp.

10.30 USD 0.07 (0.68%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FGMCUの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり10.25の安値と10.50の高値で取引されました。

FG Merger II Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FGMCU株の現在の価格は？

FG Merger II Corp.の株価は本日10.30です。0.68%内で取引され、前日の終値は10.23、取引量は40に達しました。FGMCUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FG Merger II Corp.の株は配当を出しますか？

FG Merger II Corp.の現在の価格は10.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.15%やUSDにも注目します。FGMCUの動きはライブチャートで確認できます。

FGMCU株を買う方法は？

FG Merger II Corp.の株は現在10.30で購入可能です。注文は通常10.30または10.60付近で行われ、40や0.49%が市場の動きを示します。FGMCUの最新情報はライブチャートで確認できます。

FGMCU株に投資する方法は？

FG Merger II Corp.への投資では、年間の値幅9.71 - 11.24と現在の10.30を考慮します。注文は多くの場合10.30や10.60で行われる前に、1.08%や5.42%と比較されます。FGMCUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FG Merger II Corp.の株の最高値は？

FG Merger II Corp.の過去1年の最高値は11.24でした。9.71 - 11.24内で株価は大きく変動し、10.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FG Merger II Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FG Merger II Corp.の株の最低値は？

FG Merger II Corp.(FGMCU)の年間最安値は9.71でした。現在の10.30や9.71 - 11.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FGMCUの動きはライブチャートで確認できます。

FGMCUの株式分割はいつ行われましたか？

FG Merger II Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.23、4.15%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.25 10.50
1年のレンジ
9.71 11.24
以前の終値
10.23
始値
10.25
買値
10.30
買値
10.60
安値
10.25
高値
10.50
出来高
40
1日の変化
0.68%
1ヶ月の変化
1.08%
6ヶ月の変化
5.42%
1年の変化
4.15%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待