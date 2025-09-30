CotaçõesSeções
FBRT-PE: Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema

21.82 USD 0.25 (1.13%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FBRT-PE para hoje mudou para -1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.63 e o mais alto foi 22.10.

Veja a dinâmica do par de moedas Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FBRT-PE hoje?

Hoje Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) está avaliado em 21.82. O instrumento é negociado dentro de -1.13%, o fechamento de ontem foi 22.07, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FBRT-PE em tempo real.

As ações de Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema pagam dividendos?

Atualmente Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema está avaliado em 21.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.70% e USD. Monitore os movimentos de FBRT-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FBRT-PE?

Você pode comprar ações de Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) pelo preço atual 21.82. Ordens geralmente são executadas perto de 21.82 ou 22.12, enquanto 19 e -0.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FBRT-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FBRT-PE?

Investir em Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema envolve considerar a faixa anual 20.01 - 22.18 e o preço atual 21.82. Muitos comparam 2.97% e 6.70% antes de enviar ordens em 21.82 ou 22.12. Estude as mudanças diárias de preço de FBRT-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Franklin BSP Realty Trust, Inc.?

O maior preço de Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) no último ano foi 22.18. As ações oscilaram bastante dentro de 20.01 - 22.18, e a comparação com 22.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Franklin BSP Realty Trust, Inc.?

O menor preço de Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) no ano foi 20.01. A comparação com o preço atual 21.82 e 20.01 - 22.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FBRT-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FBRT-PE?

No passado Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.07 e 6.70% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.63 22.10
Faixa anual
20.01 22.18
Fechamento anterior
22.07
Open
21.96
Bid
21.82
Ask
22.12
Low
21.63
High
22.10
Volume
19
Mudança diária
-1.13%
Mudança mensal
2.97%
Mudança de 6 meses
6.70%
Mudança anual
6.70%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4