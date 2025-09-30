- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FBRT-PE: Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema
A taxa do FBRT-PE para hoje mudou para -1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.63 e o mais alto foi 22.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FBRT-PE hoje?
Hoje Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) está avaliado em 21.82. O instrumento é negociado dentro de -1.13%, o fechamento de ontem foi 22.07, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FBRT-PE em tempo real.
As ações de Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema pagam dividendos?
Atualmente Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema está avaliado em 21.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.70% e USD. Monitore os movimentos de FBRT-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FBRT-PE?
Você pode comprar ações de Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) pelo preço atual 21.82. Ordens geralmente são executadas perto de 21.82 ou 22.12, enquanto 19 e -0.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FBRT-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FBRT-PE?
Investir em Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema envolve considerar a faixa anual 20.01 - 22.18 e o preço atual 21.82. Muitos comparam 2.97% e 6.70% antes de enviar ordens em 21.82 ou 22.12. Estude as mudanças diárias de preço de FBRT-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Franklin BSP Realty Trust, Inc.?
O maior preço de Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) no último ano foi 22.18. As ações oscilaram bastante dentro de 20.01 - 22.18, e a comparação com 22.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Franklin BSP Realty Trust, Inc.?
O menor preço de Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) no ano foi 20.01. A comparação com o preço atual 21.82 e 20.01 - 22.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FBRT-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FBRT-PE?
No passado Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.07 e 6.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.07
- Open
- 21.96
- Bid
- 21.82
- Ask
- 22.12
- Low
- 21.63
- High
- 22.10
- Volume
- 19
- Mudança diária
- -1.13%
- Mudança mensal
- 2.97%
- Mudança de 6 meses
- 6.70%
- Mudança anual
- 6.70%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4