FBRT-PE: Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema
Il tasso di cambio FBRT-PE ha avuto una variazione del -1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.63 e ad un massimo di 22.10.
Segui le dinamiche di Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FBRT-PE oggi?
Oggi le azioni Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema sono prezzate a 21.82. Viene scambiato all'interno di -1.13%, la chiusura di ieri è stata 22.07 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FBRT-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema pagano dividendi?
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema è attualmente valutato a 21.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FBRT-PE.
Come acquistare azioni FBRT-PE?
Puoi acquistare azioni Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema al prezzo attuale di 21.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.82 o 22.12, mentre 19 e -0.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FBRT-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FBRT-PE?
Investire in Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema implica considerare l'intervallo annuale 20.01 - 22.18 e il prezzo attuale 21.82. Molti confrontano 2.97% e 6.70% prima di effettuare ordini su 21.82 o 22.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FBRT-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Franklin BSP Realty Trust, Inc.?
Il prezzo massimo di Franklin BSP Realty Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.18. All'interno di 20.01 - 22.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.07 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Franklin BSP Realty Trust, Inc.?
Il prezzo più basso di Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) nel corso dell'anno è stato 20.01. Confrontandolo con gli attuali 21.82 e 20.01 - 22.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FBRT-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FBRT-PE?
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.07 e 6.70%.
- Chiusura Precedente
- 22.07
- Apertura
- 21.96
- Bid
- 21.82
- Ask
- 22.12
- Minimo
- 21.63
- Massimo
- 22.10
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- -1.13%
- Variazione Mensile
- 2.97%
- Variazione Semestrale
- 6.70%
- Variazione Annuale
- 6.70%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4