FBRT-PE: Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema

21.82 USD 0.25 (1.13%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FBRT-PE ha avuto una variazione del -1.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.63 e ad un massimo di 22.10.

Segui le dinamiche di Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FBRT-PE oggi?

Oggi le azioni Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema sono prezzate a 21.82. Viene scambiato all'interno di -1.13%, la chiusura di ieri è stata 22.07 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FBRT-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema pagano dividendi?

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema è attualmente valutato a 21.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FBRT-PE.

Come acquistare azioni FBRT-PE?

Puoi acquistare azioni Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema al prezzo attuale di 21.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.82 o 22.12, mentre 19 e -0.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FBRT-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FBRT-PE?

Investire in Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema implica considerare l'intervallo annuale 20.01 - 22.18 e il prezzo attuale 21.82. Molti confrontano 2.97% e 6.70% prima di effettuare ordini su 21.82 o 22.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FBRT-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Franklin BSP Realty Trust, Inc.?

Il prezzo massimo di Franklin BSP Realty Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.18. All'interno di 20.01 - 22.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.07 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Franklin BSP Realty Trust, Inc.?

Il prezzo più basso di Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) nel corso dell'anno è stato 20.01. Confrontandolo con gli attuali 21.82 e 20.01 - 22.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FBRT-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FBRT-PE?

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.07 e 6.70%.

Intervallo Giornaliero
21.63 22.10
Intervallo Annuale
20.01 22.18
Chiusura Precedente
22.07
Apertura
21.96
Bid
21.82
Ask
22.12
Minimo
21.63
Massimo
22.10
Volume
19
Variazione giornaliera
-1.13%
Variazione Mensile
2.97%
Variazione Semestrale
6.70%
Variazione Annuale
6.70%
