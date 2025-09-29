- Обзор рынка
FBRT-PE: Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema
Курс FBRT-PE за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.63, а максимальная — 22.10.
Следите за динамикой Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FBRT-PE сегодня?
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) сегодня оценивается на уровне 21.63. Инструмент торгуется в пределах -1.99%, вчерашнее закрытие составило 22.07, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBRT-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema?
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema в настоящее время оценивается в 21.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.77% и USD. Отслеживайте движения FBRT-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции FBRT-PE?
Вы можете купить акции Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) по текущей цене 21.63. Ордера обычно размещаются около 21.63 или 21.93, тогда как 15 и -1.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBRT-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FBRT-PE?
Инвестирование в Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema предполагает учет годового диапазона 20.01 - 22.18 и текущей цены 21.63. Многие сравнивают 2.08% и 5.77% перед размещением ордеров на 21.63 или 21.93. Изучайте ежедневные изменения цены FBRT-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin BSP Realty Trust, Inc.?
Самая высокая цена Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) за последний год составила 22.18. Акции заметно колебались в пределах 20.01 - 22.18, сравнение с 22.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin BSP Realty Trust, Inc.?
Самая низкая цена Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) за год составила 20.01. Сравнение с текущими 21.63 и 20.01 - 22.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBRT-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FBRT-PE?
В прошлом Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.07 и 5.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.07
- Open
- 21.96
- Bid
- 21.63
- Ask
- 21.93
- Low
- 21.63
- High
- 22.10
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -1.99%
- Месячное изменение
- 2.08%
- 6-месячное изменение
- 5.77%
- Годовое изменение
- 5.77%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%