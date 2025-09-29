КотировкиРазделы
Валюты / FBRT-PE
Назад в Рынок акций США

FBRT-PE: Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema

21.63 USD 0.44 (1.99%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FBRT-PE за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.63, а максимальная — 22.10.

Следите за динамикой Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FBRT-PE сегодня?

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) сегодня оценивается на уровне 21.63. Инструмент торгуется в пределах -1.99%, вчерашнее закрытие составило 22.07, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FBRT-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema?

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema в настоящее время оценивается в 21.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.77% и USD. Отслеживайте движения FBRT-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции FBRT-PE?

Вы можете купить акции Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) по текущей цене 21.63. Ордера обычно размещаются около 21.63 или 21.93, тогда как 15 и -1.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FBRT-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FBRT-PE?

Инвестирование в Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema предполагает учет годового диапазона 20.01 - 22.18 и текущей цены 21.63. Многие сравнивают 2.08% и 5.77% перед размещением ордеров на 21.63 или 21.93. Изучайте ежедневные изменения цены FBRT-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin BSP Realty Trust, Inc.?

Самая высокая цена Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) за последний год составила 22.18. Акции заметно колебались в пределах 20.01 - 22.18, сравнение с 22.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin BSP Realty Trust, Inc.?

Самая низкая цена Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) за год составила 20.01. Сравнение с текущими 21.63 и 20.01 - 22.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FBRT-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FBRT-PE?

В прошлом Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.07 и 5.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.63 22.10
Годовой диапазон
20.01 22.18
Предыдущее закрытие
22.07
Open
21.96
Bid
21.63
Ask
21.93
Low
21.63
High
22.10
Объем
15
Дневное изменение
-1.99%
Месячное изменение
2.08%
6-месячное изменение
5.77%
Годовое изменение
5.77%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.