FBRT-PE: Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema
FBRT-PEの今日の為替レートは、-1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり21.63の安値と22.10の高値で取引されました。
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeemaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FBRT-PE株の現在の価格は？
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeemaの株価は本日21.82です。-1.13%内で取引され、前日の終値は22.07、取引量は19に達しました。FBRT-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeemaの株は配当を出しますか？
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeemaの現在の価格は21.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.70%やUSDにも注目します。FBRT-PEの動きはライブチャートで確認できます。
FBRT-PE株を買う方法は？
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeemaの株は現在21.82で購入可能です。注文は通常21.82または22.12付近で行われ、19や-0.64%が市場の動きを示します。FBRT-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
FBRT-PE株に投資する方法は？
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeemaへの投資では、年間の値幅20.01 - 22.18と現在の21.82を考慮します。注文は多くの場合21.82や22.12で行われる前に、2.97%や6.70%と比較されます。FBRT-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Franklin BSP Realty Trust, Inc.の株の最高値は？
Franklin BSP Realty Trust, Inc.の過去1年の最高値は22.18でした。20.01 - 22.18内で株価は大きく変動し、22.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeemaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Franklin BSP Realty Trust, Inc.の株の最低値は？
Franklin BSP Realty Trust, Inc.(FBRT-PE)の年間最安値は20.01でした。現在の21.82や20.01 - 22.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FBRT-PEの動きはライブチャートで確認できます。
FBRT-PEの株式分割はいつ行われましたか？
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeemaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.07、6.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.07
- 始値
- 21.96
- 買値
- 21.82
- 買値
- 22.12
- 安値
- 21.63
- 高値
- 22.10
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- -1.13%
- 1ヶ月の変化
- 2.97%
- 6ヶ月の変化
- 6.70%
- 1年の変化
- 6.70%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前