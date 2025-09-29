FBRT-PE: Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema
今日FBRT-PE汇率已更改-1.13%。当日，交易品种以低点21.63和高点22.10进行交易。
关注Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FBRT-PE股票今天的价格是多少？
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema股票今天的定价为21.82。它在-1.13%范围内交易，昨天的收盘价为22.07，交易量达到19。FBRT-PE的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema股票是否支付股息？
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema目前的价值为21.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.70%和USD。实时查看图表以跟踪FBRT-PE走势。
如何购买FBRT-PE股票？
您可以以21.82的当前价格购买Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema股票。订单通常设置在21.82或22.12附近，而19和-0.64%显示市场活动。立即关注FBRT-PE的实时图表更新。
如何投资FBRT-PE股票？
投资Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema需要考虑年度范围20.01 - 22.18和当前价格21.82。许多人在以21.82或22.12下订单之前，会比较2.97%和。实时查看FBRT-PE价格图表，了解每日变化。
Franklin BSP Realty Trust, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin BSP Realty Trust, Inc.的最高价格是22.18。在20.01 - 22.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema的绩效。
Franklin BSP Realty Trust, Inc.股票的最低价格是多少？
Franklin BSP Realty Trust, Inc.（FBRT-PE）的最低价格为20.01。将其与当前的21.82和20.01 - 22.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBRT-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FBRT-PE股票是什么时候拆分的？
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.07和6.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.07
- 开盘价
- 21.96
- 卖价
- 21.82
- 买价
- 22.12
- 最低价
- 21.63
- 最高价
- 22.10
- 交易量
- 19
- 日变化
- -1.13%
- 月变化
- 2.97%
- 6个月变化
- 6.70%
- 年变化
- 6.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值