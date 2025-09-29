报价部分
货币 / FBRT-PE
回到股票

FBRT-PE: Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema

21.82 USD 0.25 (1.13%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FBRT-PE汇率已更改-1.13%。当日，交易品种以低点21.63和高点22.10进行交易。

关注Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FBRT-PE股票今天的价格是多少？

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema股票今天的定价为21.82。它在-1.13%范围内交易，昨天的收盘价为22.07，交易量达到19。FBRT-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema股票是否支付股息？

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema目前的价值为21.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.70%和USD。实时查看图表以跟踪FBRT-PE走势。

如何购买FBRT-PE股票？

您可以以21.82的当前价格购买Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema股票。订单通常设置在21.82或22.12附近，而19和-0.64%显示市场活动。立即关注FBRT-PE的实时图表更新。

如何投资FBRT-PE股票？

投资Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema需要考虑年度范围20.01 - 22.18和当前价格21.82。许多人在以21.82或22.12下订单之前，会比较2.97%和。实时查看FBRT-PE价格图表，了解每日变化。

Franklin BSP Realty Trust, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin BSP Realty Trust, Inc.的最高价格是22.18。在20.01 - 22.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema的绩效。

Franklin BSP Realty Trust, Inc.股票的最低价格是多少？

Franklin BSP Realty Trust, Inc.（FBRT-PE）的最低价格为20.01。将其与当前的21.82和20.01 - 22.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FBRT-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FBRT-PE股票是什么时候拆分的？

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.07和6.70%中可见。

日范围
21.63 22.10
年范围
20.01 22.18
前一天收盘价
22.07
开盘价
21.96
卖价
21.82
买价
22.12
最低价
21.63
最高价
22.10
交易量
19
日变化
-1.13%
月变化
2.97%
6个月变化
6.70%
年变化
6.70%
