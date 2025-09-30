- Übersicht
FBRT-PE: Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema
Der Wechselkurs von FBRT-PE hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.63 bis zu einem Hoch von 22.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FBRT-PE heute?
Die Aktie von Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) notiert heute bei 21.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.07 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von FBRT-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FBRT-PE Dividenden?
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema wird derzeit mit 21.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FBRT-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich FBRT-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) zum aktuellen Kurs von 21.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.82 oder 22.12 platziert, während 19 und -0.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FBRT-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FBRT-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema müssen die jährliche Spanne 20.01 - 22.18 und der aktuelle Kurs 21.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.97% und 6.70%, bevor sie Orders zu 21.82 oder 22.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FBRT-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Franklin BSP Realty Trust, Inc.?
Der höchste Kurs von Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) im vergangenen Jahr lag bei 22.18. Innerhalb von 20.01 - 22.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Franklin BSP Realty Trust, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) im Laufe des Jahres betrug 20.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.82 und der Spanne 20.01 - 22.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FBRT-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FBRT-PE statt?
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.07 und 6.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.07
- Eröffnung
- 21.96
- Bid
- 21.82
- Ask
- 22.12
- Tief
- 21.63
- Hoch
- 22.10
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -1.13%
- Monatsänderung
- 2.97%
- 6-Monatsänderung
- 6.70%
- Jahresänderung
- 6.70%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4