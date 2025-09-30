KurseKategorien
Währungen / FBRT-PE
FBRT-PE: Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema

21.82 USD 0.25 (1.13%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FBRT-PE hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.63 bis zu einem Hoch von 22.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FBRT-PE heute?

Die Aktie von Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) notiert heute bei 21.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.07 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von FBRT-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FBRT-PE Dividenden?

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema wird derzeit mit 21.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FBRT-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich FBRT-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) zum aktuellen Kurs von 21.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.82 oder 22.12 platziert, während 19 und -0.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FBRT-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FBRT-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema müssen die jährliche Spanne 20.01 - 22.18 und der aktuelle Kurs 21.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.97% und 6.70%, bevor sie Orders zu 21.82 oder 22.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FBRT-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Franklin BSP Realty Trust, Inc.?

Der höchste Kurs von Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) im vergangenen Jahr lag bei 22.18. Innerhalb von 20.01 - 22.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Franklin BSP Realty Trust, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) im Laufe des Jahres betrug 20.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.82 und der Spanne 20.01 - 22.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FBRT-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FBRT-PE statt?

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.07 und 6.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.63 22.10
Jahresspanne
20.01 22.18
Vorheriger Schlusskurs
22.07
Eröffnung
21.96
Bid
21.82
Ask
22.12
Tief
21.63
Hoch
22.10
Volumen
19
Tagesänderung
-1.13%
Monatsänderung
2.97%
6-Monatsänderung
6.70%
Jahresänderung
6.70%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4