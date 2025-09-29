- Panorámica
FBRT-PE: Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema
El tipo de cambio de FBRT-PE de hoy ha cambiado un -1.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.63, mientras que el máximo ha alcanzado 22.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FBRT-PE hoy?
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) se evalúa hoy en 21.82. El instrumento se negocia dentro de -1.13%; el cierre de ayer ha sido 22.07 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FBRT-PE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema?
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema se evalúa actualmente en 21.82. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.70% y USD. Monitoree los movimientos de FBRT-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FBRT-PE?
Puede comprar acciones de Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema (FBRT-PE) al precio actual de 21.82. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.82 o 22.12, mientras que 19 y -0.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FBRT-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FBRT-PE?
Invertir en Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema implica tener en cuenta el rango anual 20.01 - 22.18 y el precio actual 21.82. Muchos comparan 2.97% y 6.70% antes de colocar órdenes en 21.82 o 22.12. Estudie los cambios diarios de precios de FBRT-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Franklin BSP Realty Trust, Inc.?
El precio más alto de Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) en el último año ha sido 22.18. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.01 - 22.18, una comparación con 22.07 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Franklin BSP Realty Trust, Inc.?
El precio más bajo de Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT-PE) para el año ha sido 20.01. La comparación con los actuales 21.82 y 20.01 - 22.18 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FBRT-PE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FBRT-PE?
En el pasado, Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% Series E Cumulative Redeema ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.07 y 6.70% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.07
- Open
- 21.96
- Bid
- 21.82
- Ask
- 22.12
- Low
- 21.63
- High
- 22.10
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- -1.13%
- Cambio mensual
- 2.97%
- Cambio a 6 meses
- 6.70%
- Cambio anual
- 6.70%
