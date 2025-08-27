Moedas / EQNR
EQNR: Equinor ASA
24.73 USD 0.05 (0.20%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EQNR para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.47 e o mais alto foi 24.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Equinor ASA. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EQNR Notícias
- Equinor Gets Go-Ahead for Drilling Two Wildcat Wells in the North Sea
- Austrália adia 1º leilão de energia eólica offshore em meio à retração global de investimentos
- UBS reduz previsões de preços para o gás natural
- Equinor Extends Contract for Two DOF Platform Supply Vessels
- JPMorgan backs Eni and Saipem for H2 strength, stays cautious on Equinor
- Equinor: Europe Enters Heating Season With Lowest Natural Gas Storage Levels Since 2021 (NYSE:EQNR)
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.35%
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Trump’s wind war clouds Orsted’s $9.4 billion survival plan
- Chevron's Higher Valuation Relative To Peers Hard To Justify (NYSE:CVX)
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.80%
- Equinor Gets Green Light for Norwegian Sea Drilling With Transocean Rig
- M.Stanley remains cautious on European energy, flags 2 most resilient stocks
- Equinor stock downgraded by Morgan Stanley on oil price sensitivity
- Equinor Hits Dry Patch at Barents Sea's Deimos Exploration Well
- Top European Oil Stocks to Watch According to Bernstein
- Equinor joins Ørsted’s DKr60 bln rights issue, keeps 10% shareholding
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.57%
- Shell's Northern Lights CCS Project Begins CO2 Storage in Norway
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Equinor Strikes New Oil and Gas Discovery Near Norway's Troll Field
Faixa diária
24.47 24.76
Faixa anual
21.40 28.26
- Fechamento anterior
- 24.68
- Open
- 24.48
- Bid
- 24.73
- Ask
- 25.03
- Low
- 24.47
- High
- 24.76
- Volume
- 6.654 K
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 0.20%
- Mudança de 6 meses
- -7.79%
- Mudança anual
- -1.36%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh