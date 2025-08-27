Währungen / EQNR
EQNR: Equinor ASA
24.56 USD 0.17 (0.69%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EQNR hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.41 bis zu einem Hoch von 24.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Equinor ASA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EQNR News
- Equinor Gets Go-Ahead for Drilling Two Wildcat Wells in the North Sea
- Australia delays first offshore wind auction as global investment retreats
- AKTIE IM FOKUS: Orsted geben nach Details zur Kapitalerhöhung nach
- Orsted-Kapitalerhöhung mit deutlichem Abschlag
- UBS lowers natural gas prices forecasts
- Equinor Extends Contract for Two DOF Platform Supply Vessels
- JPMorgan backs Eni and Saipem for H2 strength, stays cautious on Equinor
- Equinor: Europe Enters Heating Season With Lowest Natural Gas Storage Levels Since 2021 (NYSE:EQNR)
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.35%
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Trump’s wind war clouds Orsted’s $9.4 billion survival plan
- Chevron's Higher Valuation Relative To Peers Hard To Justify (NYSE:CVX)
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.80%
- Equinor Gets Green Light for Norwegian Sea Drilling With Transocean Rig
- M.Stanley remains cautious on European energy, flags 2 most resilient stocks
- Equinor stock downgraded by Morgan Stanley on oil price sensitivity
- Equinor Hits Dry Patch at Barents Sea's Deimos Exploration Well
- Top European Oil Stocks to Watch According to Bernstein
- Equinor joins Ørsted’s DKr60 bln rights issue, keeps 10% shareholding
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.57%
- Shell's Northern Lights CCS Project Begins CO2 Storage in Norway
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Equinor Strikes New Oil and Gas Discovery Near Norway's Troll Field
Tagesspanne
24.41 24.78
Jahresspanne
21.40 28.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.73
- Eröffnung
- 24.68
- Bid
- 24.56
- Ask
- 24.86
- Tief
- 24.41
- Hoch
- 24.78
- Volumen
- 5.212 K
- Tagesänderung
- -0.69%
- Monatsänderung
- -0.49%
- 6-Monatsänderung
- -8.43%
- Jahresänderung
- -2.03%
