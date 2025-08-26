货币 / EQNR
EQNR: Equinor ASA
24.68 USD 0.28 (1.15%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EQNR汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点24.41和高点24.76进行交易。
关注Equinor ASA动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQNR新闻
- Australia delays first offshore wind auction as global investment retreats
- UBS lowers natural gas prices forecasts
- Equinor Extends Contract for Two DOF Platform Supply Vessels
- JPMorgan backs Eni and Saipem for H2 strength, stays cautious on Equinor
- Equinor: Europe Enters Heating Season With Lowest Natural Gas Storage Levels Since 2021 (NYSE:EQNR)
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.35%
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Trump’s wind war clouds Orsted’s $9.4 billion survival plan
- Chevron's Higher Valuation Relative To Peers Hard To Justify (NYSE:CVX)
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.80%
- Equinor Gets Green Light for Norwegian Sea Drilling With Transocean Rig
- M.Stanley remains cautious on European energy, flags 2 most resilient stocks
- Equinor stock downgraded by Morgan Stanley on oil price sensitivity
- Equinor Hits Dry Patch at Barents Sea's Deimos Exploration Well
- Top European Oil Stocks to Watch According to Bernstein
- Equinor joins Ørsted’s DKr60 bln rights issue, keeps 10% shareholding
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.57%
- Shell's Northern Lights CCS Project Begins CO2 Storage in Norway
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Equinor Strikes New Oil and Gas Discovery Near Norway's Troll Field
- Factbox-A timeline of Trump’s moves to dismantle the US wind and solar energy industries
- Equinor Withdraws From Australian Offshore Wind Projects
- SLB OneSubsea Wins EPC Contract for Equinor's Fram Sor Project
日范围
24.41 24.76
年范围
21.40 28.26
- 前一天收盘价
- 24.40
- 开盘价
- 24.43
- 卖价
- 24.68
- 买价
- 24.98
- 最低价
- 24.41
- 最高价
- 24.76
- 交易量
- 3.365 K
- 日变化
- 1.15%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -7.98%
- 年变化
- -1.56%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值