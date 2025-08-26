Валюты / EQNR
EQNR: Equinor ASA
24.68 USD 0.28 (1.15%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EQNR за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.41, а максимальная — 24.76.
Следите за динамикой Equinor ASA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
24.41 24.76
Годовой диапазон
21.40 28.26
- Предыдущее закрытие
- 24.40
- Open
- 24.43
- Bid
- 24.68
- Ask
- 24.98
- Low
- 24.41
- High
- 24.76
- Объем
- 3.365 K
- Дневное изменение
- 1.15%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -7.98%
- Годовое изменение
- -1.56%
