Devises / EQNR
EQNR: Equinor ASA
24.13 USD 0.43 (1.75%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EQNR a changé de -1.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.09 et à un maximum de 24.48.
Suivez la dynamique Equinor ASA. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQNR Nouvelles
- Equinor's Orsted Investment Is Intelligent (NYSE:EQNR)
- Equinor Gets Go-Ahead for Drilling Two Wildcat Wells in the North Sea
- Australia delays first offshore wind auction as global investment retreats
- UBS revoit à la baisse ses prévisions pour les prix du gaz naturel
- UBS lowers natural gas prices forecasts
- Equinor Extends Contract for Two DOF Platform Supply Vessels
- JPMorgan backs Eni and Saipem for H2 strength, stays cautious on Equinor
- Equinor: Europe Enters Heating Season With Lowest Natural Gas Storage Levels Since 2021 (NYSE:EQNR)
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.35%
- Trump’s wind war clouds Orsted’s $9.4 billion survival plan
- Chevron's Higher Valuation Relative To Peers Hard To Justify (NYSE:CVX)
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.80%
- Equinor Gets Green Light for Norwegian Sea Drilling With Transocean Rig
- M.Stanley remains cautious on European energy, flags 2 most resilient stocks
- Equinor stock downgraded by Morgan Stanley on oil price sensitivity
- Equinor Hits Dry Patch at Barents Sea's Deimos Exploration Well
- Top European Oil Stocks to Watch According to Bernstein
- Equinor joins Ørsted’s DKr60 bln rights issue, keeps 10% shareholding
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.57%
- Shell's Northern Lights CCS Project Begins CO2 Storage in Norway
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Equinor Strikes New Oil and Gas Discovery Near Norway's Troll Field
Range quotidien
24.09 24.48
Range Annuel
21.40 28.26
- Clôture Précédente
- 24.56
- Ouverture
- 24.42
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Plus Bas
- 24.09
- Plus Haut
- 24.48
- Volume
- 5.570 K
- Changement quotidien
- -1.75%
- Changement Mensuel
- -2.23%
- Changement à 6 Mois
- -10.03%
- Changement Annuel
- -3.75%
20 septembre, samedi