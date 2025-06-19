Moedas / EPM
EPM: Evolution Petroleum Corporation Inc
5.50 USD 0.06 (1.10%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EPM para hoje mudou para 1.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.44 e o mais alto foi 5.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Evolution Petroleum Corporation Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
5.44 5.53
Faixa anual
4.05 6.14
- Fechamento anterior
- 5.44
- Open
- 5.48
- Bid
- 5.50
- Ask
- 5.80
- Low
- 5.44
- High
- 5.53
- Volume
- 207
- Mudança diária
- 1.10%
- Mudança mensal
- 5.97%
- Mudança de 6 meses
- 5.36%
- Mudança anual
- 2.42%
