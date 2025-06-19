Валюты / EPM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EPM: Evolution Petroleum Corporation Inc
5.51 USD 0.22 (4.16%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EPM за сегодня изменился на 4.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.34, а максимальная — 5.51.
Следите за динамикой Evolution Petroleum Corporation Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EPM
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Surpass Estimates
- Акции Evolution Petroleum выросли после превышения ожиданий по прибыли
- Evolution Petroleum shares up after beating earnings expectations
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Evolution Petroleum: Another Acquisition Closed (NYSE:EPM)
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Evolution Petroleum объявляет о квартальных дивидендах в размере $0,12 на акцию
- Evolution Petroleum announces $0.12 per share quarterly dividend
- FuelCell Energy (FCEL) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Evolution Petroleum at Sidoti Micro Cap Conference: Strategic Focus on Acquisitions
- Gevo, Inc. (GEVO) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Evolution Petroleum: An Audit Found Nearly $2 Million And There May Be More (NYSE:EPM)
- Evolution Petroleum reports $1.8 million recovery from audit findings
- Evolution Petroleum: Boring, Profitable, And Worth A Buy (NYSE:EPM)
Дневной диапазон
5.34 5.51
Годовой диапазон
4.05 6.14
- Предыдущее закрытие
- 5.29
- Open
- 5.35
- Bid
- 5.51
- Ask
- 5.81
- Low
- 5.34
- High
- 5.51
- Объем
- 815
- Дневное изменение
- 4.16%
- Месячное изменение
- 6.17%
- 6-месячное изменение
- 5.56%
- Годовое изменение
- 2.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.