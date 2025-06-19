Divisas / EPM
EPM: Evolution Petroleum Corporation Inc
5.44 USD 0.07 (1.27%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EPM de hoy ha cambiado un -1.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.40, mientras que el máximo ha alcanzado 5.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Evolution Petroleum Corporation Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EPM News
- Evolution Petroleum Corporation (EPM) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Evolution Petroleum Q4 2025 sees steady revenue
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Surpass Estimates
- Evolution Petroleum shares up after beating earnings expectations
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Evolution Petroleum: Another Acquisition Closed (NYSE:EPM)
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Evolution Petroleum announces $0.12 per share quarterly dividend
- FuelCell Energy (FCEL) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Evolution Petroleum at Sidoti Micro Cap Conference: Strategic Focus on Acquisitions
- Gevo, Inc. (GEVO) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Evolution Petroleum: An Audit Found Nearly $2 Million And There May Be More (NYSE:EPM)
- Evolution Petroleum reports $1.8 million recovery from audit findings
- Evolution Petroleum: Boring, Profitable, And Worth A Buy (NYSE:EPM)
Rango diario
5.40 5.69
Rango anual
4.05 6.14
- Cierres anteriores
- 5.51
- Open
- 5.50
- Bid
- 5.44
- Ask
- 5.74
- Low
- 5.40
- High
- 5.69
- Volumen
- 696
- Cambio diario
- -1.27%
- Cambio mensual
- 4.82%
- Cambio a 6 meses
- 4.21%
- Cambio anual
- 1.30%
