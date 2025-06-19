通貨 / EPM
EPM: Evolution Petroleum Corporation Inc
5.45 USD 0.01 (0.18%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EPMの今日の為替レートは、0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり5.44の安値と5.53の高値で取引されました。
Evolution Petroleum Corporation Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPM News
- Evolution Petroleum Corporation (EPM) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- エボリューション・ペトロリアム、2025年第4四半期は安定した収益を維持
- Earnings call transcript: Evolution Petroleum Q4 2025 sees steady revenue
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Surpass Estimates
- エボリューション・ペトロリアム、予想を上回る決算で株価上昇
- Evolution Petroleum shares up after beating earnings expectations
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Evolution Petroleum: Another Acquisition Closed (NYSE:EPM)
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- エボリューション・ペトロリアム、2026年度第1四半期に1株当たり0.12ドルの配当を発表
- Evolution Petroleum announces $0.12 per share quarterly dividend
- FuelCell Energy (FCEL) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Evolution Petroleum at Sidoti Micro Cap Conference: Strategic Focus on Acquisitions
- Gevo, Inc. (GEVO) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Evolution Petroleum: An Audit Found Nearly $2 Million And There May Be More (NYSE:EPM)
- Evolution Petroleum reports $1.8 million recovery from audit findings
- Evolution Petroleum: Boring, Profitable, And Worth A Buy (NYSE:EPM)
1日のレンジ
5.44 5.53
1年のレンジ
4.05 6.14
- 以前の終値
- 5.44
- 始値
- 5.48
- 買値
- 5.45
- 買値
- 5.75
- 安値
- 5.44
- 高値
- 5.53
- 出来高
- 318
- 1日の変化
- 0.18%
- 1ヶ月の変化
- 5.01%
- 6ヶ月の変化
- 4.41%
- 1年の変化
- 1.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K