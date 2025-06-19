Währungen / EPM
EPM: Evolution Petroleum Corporation Inc
5.37 USD 0.08 (1.47%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EPM hat sich für heute um -1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.37 bis zu einem Hoch von 5.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evolution Petroleum Corporation Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.37 5.48
Jahresspanne
4.05 6.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.45
- Eröffnung
- 5.45
- Bid
- 5.37
- Ask
- 5.67
- Tief
- 5.37
- Hoch
- 5.48
- Volumen
- 117
- Tagesänderung
- -1.47%
- Monatsänderung
- 3.47%
- 6-Monatsänderung
- 2.87%
- Jahresänderung
- 0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K