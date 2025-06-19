Valute / EPM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EPM: Evolution Petroleum Corporation Inc
5.30 USD 0.15 (2.75%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EPM ha avuto una variazione del -2.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.28 e ad un massimo di 5.48.
Segui le dinamiche di Evolution Petroleum Corporation Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPM News
- Evolution Petroleum Corporation (EPM) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Trascrizione della relazione sugli utili: Evolution Petroleum Q4 2025 registra ricavi stabili
- Earnings call transcript: Evolution Petroleum Q4 2025 sees steady revenue
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Surpass Estimates
- Azioni Evolution Petroleum in rialzo dopo risultati superiori alle attese
- Evolution Petroleum shares up after beating earnings expectations
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Evolution Petroleum: Another Acquisition Closed (NYSE:EPM)
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- Evolution Petroleum annuncia dividendo trimestrale di $0,12 per azione
- Evolution Petroleum announces $0.12 per share quarterly dividend
- FuelCell Energy (FCEL) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Evolution Petroleum at Sidoti Micro Cap Conference: Strategic Focus on Acquisitions
- Gevo, Inc. (GEVO) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Evolution Petroleum: An Audit Found Nearly $2 Million And There May Be More (NYSE:EPM)
- Evolution Petroleum reports $1.8 million recovery from audit findings
- Evolution Petroleum: Boring, Profitable, And Worth A Buy (NYSE:EPM)
Intervallo Giornaliero
5.28 5.48
Intervallo Annuale
4.05 6.14
- Chiusura Precedente
- 5.45
- Apertura
- 5.45
- Bid
- 5.30
- Ask
- 5.60
- Minimo
- 5.28
- Massimo
- 5.48
- Volume
- 355
- Variazione giornaliera
- -2.75%
- Variazione Mensile
- 2.12%
- Variazione Semestrale
- 1.53%
- Variazione Annuale
- -1.30%
21 settembre, domenica