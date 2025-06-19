QuotazioniSezioni
EPM: Evolution Petroleum Corporation Inc

5.30 USD 0.15 (2.75%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EPM ha avuto una variazione del -2.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.28 e ad un massimo di 5.48.

Segui le dinamiche di Evolution Petroleum Corporation Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.28 5.48
Intervallo Annuale
4.05 6.14
Chiusura Precedente
5.45
Apertura
5.45
Bid
5.30
Ask
5.60
Minimo
5.28
Massimo
5.48
Volume
355
Variazione giornaliera
-2.75%
Variazione Mensile
2.12%
Variazione Semestrale
1.53%
Variazione Annuale
-1.30%
