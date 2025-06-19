통화 / EPM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EPM: Evolution Petroleum Corporation Inc
5.30 USD 0.15 (2.75%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EPM 환율이 오늘 -2.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.28이고 고가는 5.48이었습니다.
Evolution Petroleum Corporation Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPM News
- Evolution Petroleum Corporation (EPM) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Evolution Petroleum 2025년 4분기, 꾸준한 수익 발표
- Earnings call transcript: Evolution Petroleum Q4 2025 sees steady revenue
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Surpass Estimates
- Evolution Petroleum, 예상 뛰어넘는 실적 발표 후 주가 상승
- Evolution Petroleum shares up after beating earnings expectations
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Evolution Petroleum: Another Acquisition Closed (NYSE:EPM)
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- 에볼루션 페트롤리엄, 주당 0.12달러 분기 배당 발표
- Evolution Petroleum announces $0.12 per share quarterly dividend
- FuelCell Energy (FCEL) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Evolution Petroleum at Sidoti Micro Cap Conference: Strategic Focus on Acquisitions
- Gevo, Inc. (GEVO) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Evolution Petroleum: An Audit Found Nearly $2 Million And There May Be More (NYSE:EPM)
- Evolution Petroleum reports $1.8 million recovery from audit findings
- Evolution Petroleum: Boring, Profitable, And Worth A Buy (NYSE:EPM)
일일 변동 비율
5.28 5.48
년간 변동
4.05 6.14
- 이전 종가
- 5.45
- 시가
- 5.45
- Bid
- 5.30
- Ask
- 5.60
- 저가
- 5.28
- 고가
- 5.48
- 볼륨
- 355
- 일일 변동
- -2.75%
- 월 변동
- 2.12%
- 6개월 변동
- 1.53%
- 년간 변동율
- -1.30%
20 9월, 토요일