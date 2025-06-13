Moedas / ENLV
ENLV: Enlivex Therapeutics Ltd
1.05 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ENLV para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.01 e o mais alto foi 1.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Enlivex Therapeutics Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ENLV Notícias
Faixa diária
1.01 1.05
Faixa anual
0.81 2.10
- Fechamento anterior
- 1.05
- Open
- 1.05
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Low
- 1.01
- High
- 1.05
- Volume
- 179
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.96%
- Mudança de 6 meses
- 6.06%
- Mudança anual
- -37.13%
