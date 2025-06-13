통화 / ENLV
ENLV: Enlivex Therapeutics Ltd
1.05 USD 0.00 (0.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ENLV 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.04이고 고가는 1.06이었습니다.
Enlivex Therapeutics Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ENLV News
- 엔라이벡스 테라퓨틱스(Enlivex Therapeutics)에 대한 H.C. 웨인라이트(Wainwright)의 매수 등급 재확인, 목표가 7달러
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Enlivex Therapeutics stock at $7
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Enlivex stock soars after positive knee osteoarthritis trial data
- Enlivex Therapeutics and Foremost Clean Energy Interviews to Air on the RedChip Small Stocks, Big Money(™) Show on Bloomberg TV
일일 변동 비율
1.04 1.06
년간 변동
0.81 2.10
- 이전 종가
- 1.05
- 시가
- 1.06
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- 저가
- 1.04
- 고가
- 1.06
- 볼륨
- 83
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 0.96%
- 6개월 변동
- 6.06%
- 년간 변동율
- -37.13%
20 9월, 토요일