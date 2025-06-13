Divisas / ENLV
ENLV: Enlivex Therapeutics Ltd
1.05 USD 0.03 (2.78%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ENLV de hoy ha cambiado un -2.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.03, mientras que el máximo ha alcanzado 1.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Enlivex Therapeutics Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENLV News
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para Enlivex Therapeutics a $7
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para Enlivex Therapeutics con precio objetivo de 7 dólares
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Enlivex Therapeutics stock at $7
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Enlivex stock soars after positive knee osteoarthritis trial data
- Enlivex Therapeutics and Foremost Clean Energy Interviews to Air on the RedChip Small Stocks, Big Money(™) Show on Bloomberg TV
Rango diario
1.03 1.09
Rango anual
0.81 2.10
- Cierres anteriores
- 1.08
- Open
- 1.08
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Low
- 1.03
- High
- 1.09
- Volumen
- 182
- Cambio diario
- -2.78%
- Cambio mensual
- 0.96%
- Cambio a 6 meses
- 6.06%
- Cambio anual
- -37.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B