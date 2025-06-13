Valute / ENLV
ENLV: Enlivex Therapeutics Ltd
1.05 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENLV ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.04 e ad un massimo di 1.06.
Segui le dinamiche di Enlivex Therapeutics Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ENLV News
Intervallo Giornaliero
1.04 1.06
Intervallo Annuale
0.81 2.10
- Chiusura Precedente
- 1.05
- Apertura
- 1.06
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Minimo
- 1.04
- Massimo
- 1.06
- Volume
- 83
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.96%
- Variazione Semestrale
- 6.06%
- Variazione Annuale
- -37.13%
21 settembre, domenica