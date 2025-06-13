通貨 / ENLV
ENLV: Enlivex Therapeutics Ltd
1.05 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ENLVの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.01の安値と1.05の高値で取引されました。
Enlivex Therapeutics Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ENLV News
- H.C. ワインライト、Enlivex Therapeuticsの株式に対する「買い」評価を7ドルで維持
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Enlivex Therapeutics stock at $7
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Enlivex stock soars after positive knee osteoarthritis trial data
- Enlivex Therapeutics and Foremost Clean Energy Interviews to Air on the RedChip Small Stocks, Big Money(™) Show on Bloomberg TV
1日のレンジ
1.01 1.05
1年のレンジ
0.81 2.10
- 以前の終値
- 1.05
- 始値
- 1.05
- 買値
- 1.05
- 買値
- 1.35
- 安値
- 1.01
- 高値
- 1.05
- 出来高
- 179
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.96%
- 6ヶ月の変化
- 6.06%
- 1年の変化
- -37.13%
