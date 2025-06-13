Währungen / ENLV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ENLV: Enlivex Therapeutics Ltd
1.05 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENLV hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.04 bis zu einem Hoch von 1.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enlivex Therapeutics Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENLV News
- H.C. Wainwright bekräftigt "Buy"-Rating für Enlivex Therapeutics mit Kursziel 7 $
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Enlivex Therapeutics stock at $7
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Enlivex stock soars after positive knee osteoarthritis trial data
- Enlivex Therapeutics and Foremost Clean Energy Interviews to Air on the RedChip Small Stocks, Big Money(™) Show on Bloomberg TV
Tagesspanne
1.04 1.06
Jahresspanne
0.81 2.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.05
- Eröffnung
- 1.06
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Tief
- 1.04
- Hoch
- 1.06
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.96%
- 6-Monatsänderung
- 6.06%
- Jahresänderung
- -37.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K