Валюты / ENLV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ENLV: Enlivex Therapeutics Ltd
1.08 USD 0.01 (0.93%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENLV за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.05, а максимальная — 1.08.
Следите за динамикой Enlivex Therapeutics Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ENLV
- H.C. Wainwright подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Enlivex Therapeutics с целевой ценой $7
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Enlivex Therapeutics stock at $7
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Enlivex stock soars after positive knee osteoarthritis trial data
- Enlivex Therapeutics and Foremost Clean Energy Interviews to Air on the RedChip Small Stocks, Big Money(™) Show on Bloomberg TV
Дневной диапазон
1.05 1.08
Годовой диапазон
0.81 2.10
- Предыдущее закрытие
- 1.07
- Open
- 1.07
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Low
- 1.05
- High
- 1.08
- Объем
- 143
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- 3.85%
- 6-месячное изменение
- 9.09%
- Годовое изменение
- -35.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.