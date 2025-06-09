- Visão do mercado
EMLC: VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET
A taxa do EMLC para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.49 e o mais alto foi 25.53.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EMLC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EMLC hoje?
Hoje VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET (EMLC) está avaliado em 25.51. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.50, e o volume de negociação atingiu 884. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMLC em tempo real.
As ações de VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET pagam dividendos?
Atualmente VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET está avaliado em 25.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.11% e USD. Monitore os movimentos de EMLC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EMLC?
Você pode comprar ações de VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET (EMLC) pelo preço atual 25.51. Ordens geralmente são executadas perto de 25.51 ou 25.81, enquanto 884 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMLC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EMLC?
Investir em VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET envolve considerar a faixa anual 22.94 - 25.79 e o preço atual 25.51. Muitos comparam 1.71% e 7.59% antes de enviar ordens em 25.51 ou 25.81. Estude as mudanças diárias de preço de EMLC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF?
O maior preço de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) no último ano foi 25.79. As ações oscilaram bastante dentro de 22.94 - 25.79, e a comparação com 25.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF?
O menor preço de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) no ano foi 22.94. A comparação com o preço atual 25.51 e 22.94 - 25.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMLC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMLC?
No passado VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.50 e 1.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.50
- Open
- 25.49
- Bid
- 25.51
- Ask
- 25.81
- Low
- 25.49
- High
- 25.53
- Volume
- 884
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 1.71%
- Mudança de 6 meses
- 7.59%
- Mudança anual
- 1.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8