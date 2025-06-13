KurseKategorien
EMLC: VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

25.51 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EMLC hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.49 bis zu einem Hoch von 25.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EMLC heute?

Die Aktie von VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET (EMLC) notiert heute bei 25.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.50 und das Handelsvolumen erreichte 884. Das Live-Chart von EMLC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EMLC Dividenden?

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET wird derzeit mit 25.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMLC zu verfolgen.

Wie kaufe ich EMLC-Aktien?

Sie können Aktien von VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET (EMLC) zum aktuellen Kurs von 25.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.51 oder 25.81 platziert, während 884 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMLC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EMLC-Aktien?

Bei einer Investition in VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET müssen die jährliche Spanne 22.94 - 25.79 und der aktuelle Kurs 25.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 7.59%, bevor sie Orders zu 25.51 oder 25.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMLC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF?

Der höchste Kurs von VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) im vergangenen Jahr lag bei 25.79. Innerhalb von 22.94 - 25.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) im Laufe des Jahres betrug 22.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.51 und der Spanne 22.94 - 25.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMLC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EMLC statt?

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.50 und 1.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.49 25.53
Jahresspanne
22.94 25.79
Vorheriger Schlusskurs
25.50
Eröffnung
25.49
Bid
25.51
Ask
25.81
Tief
25.49
Hoch
25.53
Volumen
884
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
1.71%
6-Monatsänderung
7.59%
Jahresänderung
1.11%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8