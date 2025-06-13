- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EMLC: VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET
Der Wechselkurs von EMLC hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.49 bis zu einem Hoch von 25.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMLC News
- When Less Equals More: Rethinking Sustainability Reporting
- EMHY: Emerging Markets Junk Bond ETF With Little Appeal
- Foreign Stocks Still Lead Global Markets In 2025 Going Into Q4
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Best Funds Tap Coveted, But Hard-To-Reach Corners Of The Market
- Bond / Fixed-Income Returns Having A Good Year (So Far) In 2025
- The Best Kept Secret In Bonds This Year
- U.S. Bond Market Continues To Trail Foreign Fixed Income
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- HYEM: Challenged By Volatility, Erosion And Tariffs (NYSEARCA:HYEM)
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- The Everything Rally In 2025 Rolls On
- Time To Be More Tactical
- Foreign Bonds Are Having A Very Good Year In U.S. Dollar Terms
- Tariffs Rattle Markets - But EM Debt Endures
- IMF Recap: EM Rising, Dollar Drifting
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- Income, Resilience, And Diversification
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMLC heute?
Die Aktie von VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET (EMLC) notiert heute bei 25.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.50 und das Handelsvolumen erreichte 884. Das Live-Chart von EMLC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMLC Dividenden?
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET wird derzeit mit 25.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMLC zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMLC-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET (EMLC) zum aktuellen Kurs von 25.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.51 oder 25.81 platziert, während 884 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMLC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMLC-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET müssen die jährliche Spanne 22.94 - 25.79 und der aktuelle Kurs 25.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 7.59%, bevor sie Orders zu 25.51 oder 25.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMLC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF?
Der höchste Kurs von VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) im vergangenen Jahr lag bei 25.79. Innerhalb von 22.94 - 25.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) im Laufe des Jahres betrug 22.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.51 und der Spanne 22.94 - 25.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMLC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMLC statt?
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.50 und 1.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.50
- Eröffnung
- 25.49
- Bid
- 25.51
- Ask
- 25.81
- Tief
- 25.49
- Hoch
- 25.53
- Volumen
- 884
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 1.71%
- 6-Monatsänderung
- 7.59%
- Jahresänderung
- 1.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8