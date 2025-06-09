КотировкиРазделы
Валюты / EMLC
EMLC: VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

25.52 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EMLC за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.49, а максимальная — 25.53.

Следите за динамикой VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMLC сегодня?

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET (EMLC) сегодня оценивается на уровне 25.52. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.50, а торговый объем достиг 183. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMLC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET?

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET в настоящее время оценивается в 25.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.15% и USD. Отслеживайте движения EMLC на графике в реальном времени.

Как купить акции EMLC?

Вы можете купить акции VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET (EMLC) по текущей цене 25.52. Ордера обычно размещаются около 25.52 или 25.82, тогда как 183 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMLC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMLC?

Инвестирование в VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET предполагает учет годового диапазона 22.94 - 25.79 и текущей цены 25.52. Многие сравнивают 1.75% и 7.63% перед размещением ордеров на 25.52 или 25.82. Изучайте ежедневные изменения цены EMLC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF?

Самая высокая цена VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) за последний год составила 25.79. Акции заметно колебались в пределах 22.94 - 25.79, сравнение с 25.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF?

Самая низкая цена VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) за год составила 22.94. Сравнение с текущими 25.52 и 22.94 - 25.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMLC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMLC?

В прошлом VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.50 и 1.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.49 25.53
Годовой диапазон
22.94 25.79
Предыдущее закрытие
25.50
Open
25.49
Bid
25.52
Ask
25.82
Low
25.49
High
25.53
Объем
183
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
7.63%
Годовое изменение
1.15%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8