EMLC: VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

25.52 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EMLC汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.49和高点25.53进行交易。

关注VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EMLC新闻

常见问题解答

EMLC股票今天的价格是多少？

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET股票今天的定价为25.52。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.50，交易量达到579。EMLC的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET股票是否支付股息？

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET目前的价值为25.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.15%和USD。实时查看图表以跟踪EMLC走势。

如何购买EMLC股票？

您可以以25.52的当前价格购买VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET股票。订单通常设置在25.52或25.82附近，而579和0.12%显示市场活动。立即关注EMLC的实时图表更新。

如何投资EMLC股票？

投资VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET需要考虑年度范围22.94 - 25.79和当前价格25.52。许多人在以25.52或25.82下订单之前，会比较1.75%和。实时查看EMLC价格图表，了解每日变化。

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF的最高价格是25.79。在22.94 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET的绩效。

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF股票的最低价格是多少？

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF（EMLC）的最低价格为22.94。将其与当前的25.52和22.94 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMLC股票是什么时候拆分的？

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.50和1.15%中可见。

日范围
25.49 25.53
年范围
22.94 25.79
前一天收盘价
25.50
开盘价
25.49
卖价
25.52
买价
25.82
最低价
25.49
最高价
25.53
交易量
579
日变化
0.08%
月变化
1.75%
6个月变化
7.63%
年变化
1.15%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8