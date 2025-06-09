EMLC: VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET
今日EMLC汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.49和高点25.53进行交易。
关注VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMLC新闻
常见问题解答
EMLC股票今天的价格是多少？
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET股票今天的定价为25.52。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.50，交易量达到579。EMLC的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET股票是否支付股息？
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET目前的价值为25.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.15%和USD。实时查看图表以跟踪EMLC走势。
如何购买EMLC股票？
您可以以25.52的当前价格购买VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET股票。订单通常设置在25.52或25.82附近，而579和0.12%显示市场活动。立即关注EMLC的实时图表更新。
如何投资EMLC股票？
投资VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET需要考虑年度范围22.94 - 25.79和当前价格25.52。许多人在以25.52或25.82下订单之前，会比较1.75%和。实时查看EMLC价格图表，了解每日变化。
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF的最高价格是25.79。在22.94 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET的绩效。
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF股票的最低价格是多少？
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF（EMLC）的最低价格为22.94。将其与当前的25.52和22.94 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMLC股票是什么时候拆分的？
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.50和1.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.50
- 开盘价
- 25.49
- 卖价
- 25.52
- 买价
- 25.82
- 最低价
- 25.49
- 最高价
- 25.53
- 交易量
- 579
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 7.63%
- 年变化
- 1.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8