CotationsSections
Devises / EMLC
Retour à Actions

EMLC: VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

25.52 USD 0.02 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EMLC a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.49 et à un maximum de 25.53.

Suivez la dynamique VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMLC Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EMLC aujourd'hui ?

L'action VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET est cotée à 25.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.08%, a clôturé hier à 25.50 et son volume d'échange a atteint 183. Le graphique en temps réel du cours de EMLC présente ces mises à jour.

L'action VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET verse-t-elle des dividendes ?

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET est actuellement valorisé à 25.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.15% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMLC.

Comment acheter des actions EMLC ?

Vous pouvez acheter des actions VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET au cours actuel de 25.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.52 ou de 25.82, le 183 et le 0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMLC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EMLC ?

Investir dans VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.94 - 25.79 et le prix actuel 25.52. Beaucoup comparent 1.75% et 7.63% avant de passer des ordres à 25.52 ou 25.82. Consultez le graphique du cours de EMLC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF l'année dernière était 25.79. Au cours de 22.94 - 25.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF ?

Le cours le plus bas de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) sur l'année a été 22.94. Sa comparaison avec 25.52 et 22.94 - 25.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMLC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EMLC a-t-elle été divisée ?

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.50 et 1.15% après les opérations sur titres.

Range quotidien
25.49 25.53
Range Annuel
22.94 25.79
Clôture Précédente
25.50
Ouverture
25.49
Bid
25.52
Ask
25.82
Plus Bas
25.49
Plus Haut
25.53
Volume
183
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
1.75%
Changement à 6 Mois
7.63%
Changement Annuel
1.15%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8