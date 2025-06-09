クォートセクション
通貨 / EMLC
株に戻る

EMLC: VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

25.52 USD 0.02 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMLCの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.49の安値と25.53の高値で取引されました。

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMLC News

よくあるご質問

EMLC株の現在の価格は？

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETの株価は本日25.52です。0.08%内で取引され、前日の終値は25.50、取引量は579に達しました。EMLCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETの株は配当を出しますか？

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETの現在の価格は25.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.15%やUSDにも注目します。EMLCの動きはライブチャートで確認できます。

EMLC株を買う方法は？

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETの株は現在25.52で購入可能です。注文は通常25.52または25.82付近で行われ、579や0.12%が市場の動きを示します。EMLCの最新情報はライブチャートで確認できます。

EMLC株に投資する方法は？

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETへの投資では、年間の値幅22.94 - 25.79と現在の25.52を考慮します。注文は多くの場合25.52や25.82で行われる前に、1.75%や7.63%と比較されます。EMLCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETFの株の最高値は？

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETFの過去1年の最高値は25.79でした。22.94 - 25.79内で株価は大きく変動し、25.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETFの株の最低値は？

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF(EMLC)の年間最安値は22.94でした。現在の25.52や22.94 - 25.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMLCの動きはライブチャートで確認できます。

EMLCの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.50、1.15%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.49 25.53
1年のレンジ
22.94 25.79
以前の終値
25.50
始値
25.49
買値
25.52
買値
25.82
安値
25.49
高値
25.53
出来高
579
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
1.75%
6ヶ月の変化
7.63%
1年の変化
1.15%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8