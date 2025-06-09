- 概要
EMLC: VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET
EMLCの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.49の安値と25.53の高値で取引されました。
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMLC News
よくあるご質問
EMLC株の現在の価格は？
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETの株価は本日25.52です。0.08%内で取引され、前日の終値は25.50、取引量は579に達しました。EMLCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETの株は配当を出しますか？
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETの現在の価格は25.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.15%やUSDにも注目します。EMLCの動きはライブチャートで確認できます。
EMLC株を買う方法は？
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETの株は現在25.52で購入可能です。注文は通常25.52または25.82付近で行われ、579や0.12%が市場の動きを示します。EMLCの最新情報はライブチャートで確認できます。
EMLC株に投資する方法は？
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETへの投資では、年間の値幅22.94 - 25.79と現在の25.52を考慮します。注文は多くの場合25.52や25.82で行われる前に、1.75%や7.63%と比較されます。EMLCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETFの株の最高値は？
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETFの過去1年の最高値は25.79でした。22.94 - 25.79内で株価は大きく変動し、25.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETFの株の最低値は？
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF(EMLC)の年間最安値は22.94でした。現在の25.52や22.94 - 25.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMLCの動きはライブチャートで確認できます。
EMLCの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.50、1.15%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.50
- 始値
- 25.49
- 買値
- 25.52
- 買値
- 25.82
- 安値
- 25.49
- 高値
- 25.53
- 出来高
- 579
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- 1.75%
- 6ヶ月の変化
- 7.63%
- 1年の変化
- 1.15%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8