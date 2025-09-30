CotaçõesSeções
EFC-PD: Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re

24.51 USD 0.88 (3.47%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EFC-PD para hoje mudou para -3.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.51 e o mais alto foi 24.51.

Veja a dinâmica do par de moedas Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EFC-PD hoje?

Hoje Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re (EFC-PD) está avaliado em 24.51. O instrumento é negociado dentro de -3.47%, o fechamento de ontem foi 25.39, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFC-PD em tempo real.

As ações de Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re pagam dividendos?

Atualmente Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re está avaliado em 24.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.06% e USD. Monitore os movimentos de EFC-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EFC-PD?

Você pode comprar ações de Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re (EFC-PD) pelo preço atual 24.51. Ordens geralmente são executadas perto de 24.51 ou 24.81, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFC-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EFC-PD?

Investir em Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re envolve considerar a faixa anual 22.08 - 25.39 e o preço atual 24.51. Muitos comparam 1.28% e 5.06% antes de enviar ordens em 24.51 ou 24.81. Estude as mudanças diárias de preço de EFC-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Ellington Financial Inc.?

O maior preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PD) no último ano foi 25.39. As ações oscilaram bastante dentro de 22.08 - 25.39, e a comparação com 25.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Ellington Financial Inc.?

O menor preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PD) no ano foi 22.08. A comparação com o preço atual 24.51 e 22.08 - 25.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFC-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFC-PD?

No passado Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.39 e 5.06% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.51 24.51
Faixa anual
22.08 25.39
Fechamento anterior
25.39
Open
24.51
Bid
24.51
Ask
24.81
Low
24.51
High
24.51
Volume
1
Mudança diária
-3.47%
Mudança mensal
1.28%
Mudança de 6 meses
5.06%
Mudança anual
5.06%
