EFC-PD: Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re
A taxa do EFC-PD para hoje mudou para -3.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.51 e o mais alto foi 24.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EFC-PD hoje?
Hoje Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re (EFC-PD) está avaliado em 24.51. O instrumento é negociado dentro de -3.47%, o fechamento de ontem foi 25.39, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFC-PD em tempo real.
As ações de Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re pagam dividendos?
Atualmente Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re está avaliado em 24.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.06% e USD. Monitore os movimentos de EFC-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EFC-PD?
Você pode comprar ações de Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re (EFC-PD) pelo preço atual 24.51. Ordens geralmente são executadas perto de 24.51 ou 24.81, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFC-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EFC-PD?
Investir em Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re envolve considerar a faixa anual 22.08 - 25.39 e o preço atual 24.51. Muitos comparam 1.28% e 5.06% antes de enviar ordens em 24.51 ou 24.81. Estude as mudanças diárias de preço de EFC-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ellington Financial Inc.?
O maior preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PD) no último ano foi 25.39. As ações oscilaram bastante dentro de 22.08 - 25.39, e a comparação com 25.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ellington Financial Inc.?
O menor preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PD) no ano foi 22.08. A comparação com o preço atual 24.51 e 22.08 - 25.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFC-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFC-PD?
No passado Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.39 e 5.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.39
- Open
- 24.51
- Bid
- 24.51
- Ask
- 24.81
- Low
- 24.51
- High
- 24.51
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -3.47%
- Mudança mensal
- 1.28%
- Mudança de 6 meses
- 5.06%
- Mudança anual
- 5.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4